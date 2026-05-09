¡ROJO FINALISTA! Municipal humilla a Mixco y espera por Xela o Comunicaciones.

May 9, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada |

¡Baile en El Trébol! Municipal aplasta a Mixco y vuela a la Gran Final

GUATEMALA – El CSD Municipal no tuvo piedad y humilló al Deportivo Mixco con un contundente 5-0 (7-0 global), asegurando su clasificación a la pelea por el título por tercer torneo consecutivo.

Con este resultado, el cuadro escarlata firma una de las actuaciones más dominantes en la historia de la Liga Nacional y se pone a las puertas de la ansiada copa 33.

Goleada histórica

El resultado de este sábado entra en los libros de récords. El 7-0 global se convierte en la segunda mayor goleada en series de semifinales desde la creación de los torneos cortos, solo superada por el 9-3 de Comunicaciones a Azucareros en 2001.

Pese a que Mixco intentó inquietar al inicio con un cabezazo de Nicolás Martínez, la resistencia «chicharronera» duró apenas 25 minutos.

• El 1-0: Jonathan Franco desató la euforia con un potente disparo desde fuera del área.

• El 2-0: Pedro Altán aprovechó un error defensivo para definir en soledad frente a Kevin Moscoso.

• Cierre: Las anotaciones de César Calderón, César Archila y José Morales en el segundo tiempo completaron la «manita».

¿Xela o Cremas? El rival se define este domingo

Municipal ya espera en la final, pero su rival se conocerá este domingo 10 de mayo. La serie entre Xelajú MC y Comunicaciones se encuentra totalmente abierta tras el vibrante empate 2-2 en el partido de ida disputado en el Estadio Cementos Progreso.

• La ventaja de los «Súper Chivos»: Al haber terminado como líderes de la fase de clasificación, a Xelajú le basta con un empate en el marcador global para avanzar a la final.

• La obligación alba: Comunicaciones, dirigido por el «Fantasma» Figueroa, está obligado a ganar en Quetzaltenango por cualquier marcador para evitar la eliminación.

• Cita en el Mario Camposeco: El duelo de vuelta se disputará mañana a las 19:00 horas (7:00 PM). Se espera un lleno total en «El Coloso de Hielo» para definir si habrá Clásico Nacional en la final o si Xela buscará la Séptima Luna ante el Rojo.