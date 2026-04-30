Retraso en trabajos eléctricos del ramal Xela 3; servicio aún no se restablece

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que los trabajos programados en el ramal Xela 3 presentan retrasos debido a la complejidad de las labores. No obstante, técnicos indicaron que ya se encuentran en la fase final, por lo que se espera concluir en el menor tiempo posible.

Estas labores corresponden al mejoramiento de la red eléctrica en el circuito principal, que inició durante la madrugada de este jueves 30 de abril, afectando sectores de los municipios de Quetzaltenango y Olintepeque.

Entre las áreas impactadas se encuentran la zona 8, diagonal 1, colonia La Democracia, condominio Santa María, Jardines de Xelajú, periférico, rotonda Tecún Umán, así como sectores de Olintepeque, el Aeropuerto, La Cruz y áreas circunvecinas.

La empresa reiteró que el horario del corte era aproximado, por lo que la duración puede variar según el avance de los trabajos, e hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

Asimismo, recordó que la suspensión del servicio no autoriza a particulares a realizar intervenciones en la red eléctrica. Para consultas, se mantiene habilitado el número 7767-4093.