Identifican a víctimas de ataque en Xela y capturan a presunto sicario

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |



Autoridades confirmaron la identidad de las dos personas atacadas a balazos la tarde de este miércoles en la zona 2 de Quetzaltenango.

El hecho violento ocurrió entre la 6a avenida, 10a y 11 calle, dejando un saldo trágico mientras la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaba un operativo que resultó en la detención del sospechoso poco tiempo después.



El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil procesaron la escena del crimen, donde se confirmó el deceso de una persona y las heridas de otra, quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención de emergencia:

Fallecido: Selvin Yovani Reyes, de 42 años, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas por proyectil de arma de fuego.

Herido: Antony Wilson Matul, de 25 años, quien fue estabilizado y trasladado al IGSS de zona 5.



Tras el aviso de testigos sobre un individuo que huía a bordo de una motocicleta roja, agentes de la Comisaría 41 de la PNC montaron un operativo de búsqueda en las rutas de salida de la ciudad. El sospechoso fue interceptado en el kilómetro 225 de la ruta CITO-180.

Detenido: Christian Daniel Elías González, de 22 años, señalado como el presunto responsable del ataque.

Evidencia incautada: Al momento de su aprehensión, le fue localizada una pistola sin marca ni registro visible, un cargador y cinco municiones útiles.

El detenido fue trasladado a los tribunales correspondientes para iniciar el proceso legal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil de este crimen que ha conmocionado a los vecinos de la zona 2 altense.