Herido al caer en zona rocosa en San Pedro La Laguna

May 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Fredy de León |

Un hombre resultó con múltiples heridas luego de sufrir una caída en un sector rocoso, en el cantón Xetaual, municipio de San Pedro La Laguna, Sololá.

De acuerdo con el reporte de socorristas de la Subestación 1-34 de la Compañía de San Juan La Laguna, la emergencia fue reportada hoy alrededor de las horas, por ello, fue destacada la unidad 147.

Al llegar, socorristas localizaron a la víctima entre unas rocas, tras haber caído desde una altura aproximada de cuatro metros. Debido a las lesiones que presentaba, se le brindó atención prehospitalaria.

Según el informe, el paciente presentaba trauma de cráneo y varias la creaciones, por ello, fue inmovilizado con férula y posterior, con apoyo de vecinos del sector, lograron extraerlo del área de difícil acceso.

La persona fue identificada como José Sicay Cruz, de 24 años, originario de San Pedro La Laguna.

Fue trasladado al Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad, donde quedó bajo el resguardo del personal médico.