Conjuve desarrolla taller con jóvenes para fortalecer derechos

May 18, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Fredy López |

El Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) desarrolla el seguimiento del taller con jóvenes de World Vision, en donde se desarrolló en Quetzaltenango la socialización de la Política Nacional de Juventud (PNJ), con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las juventudes sobre sus derechos, los enfoques de atención y las líneas de acción que establece la política, promoviendo su participación activa en espacios de incidencia y toma de decisión.

Como parte del seguimiento al proceso formativo, se generó un espacio de diálogo e intercambio de ideas con las y los jóvenes participantes, quienes manifestaron interés en continuar fortaleciendo sus capacidades de liderazgo y organización juvenil.

También se reafirmó el compromiso de continuar articulando acciones conjuntas que permitan impulsar procesos de participación y formación dirigidos a juventudes en el territorio.