EMAX evalúa calidad del agua

May 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), a través del personal del Laboratorio de la Calidad del Agua, extrae muestras para verificar la calidad del vital líquido.

La extracción de muestras se desarrolla en conjunto con personal del Centro de Salud de Quetzaltenango en la Estación y Rebombeo San Isidro.

«Esto forma parte de las acciones que se realizan con la finalidad de garantizar la calidad del agua que consumen los quetzaltecos», indica la publicación de EMAX.

Información y fotografía EMAX