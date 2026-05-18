El barista guatemalteco, Alejandro Griffin-Díaz, hace historia al coronarse en el «London Coffee Masters 2026»

May 18, 2026 | Actualidad , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El talento guatemalteco ha vuelto a sacudir la élite del café de especialidad a nivel mundial. En un cierre de infarto en la capital inglesa, el barista Alejandro Griffin-Díaz, se consagró campeón del prestigioso torneo «London Coffee Masters 2026».

Tras cuatro días de intensa presión, creatividad y precisión técnica, los jueces otorgaron un empate histórico en el primer lugar al guatemalteco y a la barista Sharon Ip, compartiendo el máximo galardón del circuito.

El camino hacia la cima del barismo mundial

El certamen se celebró en el marco del célebre «London Coffee Festival», reuniendo a 16 de los mejores profesionales del planeta. Desde el inicio de las rondas, el 15 de mayo reciente, Griffin-Díaz demostró una destreza impecable superando las exigentes disciplinas del torneo:

➡️ Pruebas de fuego: Se evaluaron habilidades críticas en latte art, métodos de extracción (brewing), mezclas de espresso, cata a ciegas, velocidad en la orden de servicio e identificación de origen del grano.

➡️ La bebida campeona: El guatemalteco conquistó el paladar de los jueces con «Golden Fantasy», una bebida de autor inspirada en la alta moda y la mixología moderna, combinando notas complejas de maple, pecanas y mantequilla de maní infusionada.

Una trayectoria forjada en las fincas de Atitlán

Aunque actualmente reside y triunfa en el extranjero, las raíces de Alejandro están profundamente ligadas a la tierra del café. Sus inicios como barista y entrenador en Guatemala se consolidaron con una experiencia que transformó su carrera: pasar meses trabajando directamente en el campo y en los procesos de producción en una finca cafetalera en Atitlán.

Ese conocimiento del esfuerzo agrícola detrás de cada taza definió su identidad profesional. Hoy en día, junto a su esposo, lidera el mercado de especialidad y la educación cafetalera en Upstate New York a través de sus marcas Jacob Alejandro y JA Pequeño.

Años de perseverancia que rinden frutos

Este título mundial no es obra de la casualidad, sino el resultado de una constancia inquebrantable en el circuito internacional de baristas:

➡️ Evolución constante: Desde 2022, Alejandro venía rozando la gloria con apariciones constantes en las semifinales de los Coffee Masters de Nueva York y Londres.

➡️ Antesala del éxito: En 2025 dio un aviso contundente al ganar la GreatEast Cup en Europa, donde fue condecorado como el «Gran Barista del Este».

La hazaña de Alejandro Griffin-Díaz en Londres no solo premia su esfuerzo individual, sino que eleva el estatus de Guatemala en la industria. El país ya no solo es reconocido por producir uno de los mejores granos del mundo, sino también por exportar el talento técnico capaz de prepararlo al más alto nivel.

Fuente PuntoGuate

