Resumen de 24 horas: PNC captura a 93 personas en Guatemala

Mar 11, 2026

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC) informa de las acciones, en las últimas 24 horas, en Guatemala, entre ellas, capturas, incautación de armas de fuego y recuperación de vehículos.

La PNC informa de la captura de 93 personas, la incautación de 8 armas de fuego y la recuperación de 24 vehículos y 93 motocicletas.

«La Policía Nacional Civil sigue desarrollando operativos a nivel nacional. Ante una emergencia llame a los teléfonos 110 y 1561», informa la PNC en redes sociales.

Información y fotografía PNC