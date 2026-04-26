Resultados de requisa en Granja Modelo de Rehabilitación Cantel

Abr 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

El Ejército de Guatemala, en coordinación con fuerzas de seguridad civil, llevó a cabo una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en el departamento de Quetzaltenango, como parte de las acciones permanentes para el control y seguridad del sistema penitenciario.

Durante la intervención se localizaron diversos objetos y sustancias ilícitas, entre ellos 49 teléfonos móviles, 228 cajetillas de cigarrillos, 102 bocinas y 4 auriculares, 11 televisores y 3 ventiladores, así como 65 botellas de licor clandestino y 7 latas de cerveza. También fue identificado un cuarto utilizado para almacenamiento de licor, además de 15 objetos punzocortantes, 3 radiotransmisores tipo Motorola con sus cargadores, 18 cargadores de teléfono y 4 baterías, junto a otros dispositivos electrónicos como un UPS, 3 tarjetas SD, 4 USB y una tarjeta SIM.

Asimismo, se incautaron posibles sustancias ilícitas, incluyendo 1 kilo y 1 libra de presunta marihuana, 12 envoltorios y 100 bolsitas con posible marihuana, 4 pipas y 7 recipientes para procesar droga, además de 4 bolsas con posible cocaína, 8 piedras de presunto crack y 500 recipientes utilizados para almacenamiento de droga.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la seguridad, garantizar el cumplimiento de la ley y mantener el control dentro de los centros de privación de libertad.