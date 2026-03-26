Restablecen servicio eléctrico en el Instituto Werner Ovalle López de Quetzaltenango

Mar 25, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Moisés Cottom.

Esta tarde finalizaron los trabajos de cambio de transformador en el Instituto Werner Ovalle López, luego de que el equipo anterior cumpliera su vida útil.

La administración municipal informó que, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes, se realizó la instalación de un nuevo transformador de 25 KV, así como las adecuaciones necesarias para su funcionamiento.

Con estas acciones, cientos de estudiantes podrán retomar sus clases con normalidad, ya que el servicio de energía eléctrica quedó completamente restablecido en el centro educativo.