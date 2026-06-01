PNC desarrolla Plan Semáforo en Guatemala

Por Multimedia Stereo 100 |
Este lunes, autoridades de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan acción de seguridad Plan Semáforo en la calzada Roosevelt, Guatemala.
El subcomisario y jefe de Operaciones de la Comisaría 14, Andelino Miranda, informó que la acción consiste en un operativo de seguridad ciudadana.
«Estas acciones permiten identificar a personas que se movilizan en motocicletas y vehículos, con el objetivo de prevenir robos y asaltos, fortaleciendo la seguridad y la prevención del delito en el sector», indica la publicación en redes sociales de la PNC.
Información y fotografía PNC