PNC desarrolla Plan Semáforo en Guatemala

Jun 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, autoridades de la Comisaría 14 de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan acción de seguridad Plan Semáforo en la calzada Roosevelt, Guatemala.

El subcomisario Andelino Miranda, jefe de Operaciones de la comisaría 14, brinda declaraciones sobre el #PlanSemáforo, operativo de seguridad ciudadana que se desarrolla en la calzada Roosevelt. pic.twitter.com/ozAsTEKXtZ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 1, 2026

El subcomisario y jefe de Operaciones de la Comisaría 14, Andelino Miranda, informó que la acción consiste en un operativo de seguridad ciudadana.

«Estas acciones permiten identificar a personas que se movilizan en motocicletas y vehículos, con el objetivo de prevenir robos y asaltos, fortaleciendo la seguridad y la prevención del delito en el sector», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC