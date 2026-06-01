Arrestan a dos mujeres por asesinato

Jun 1, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, durante dos allanamientos en Santa Catarina Pinula, Guatemala, investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP) arrestan a mujeres requeridas por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

En la zona 2 de Santa Catarina Pinula, Guatemala, agentes arrestaron a Jessica «N», de 34 años, alias «China», presunta integrante de la autodenominada pandilla del Barrio 18, quien cuenta con orden de aprehensión, emitida el 29 de mayo, por los referidos delitos.

En una segunda diligencia, en la zona 3 de Santa Catarina Pinula, fue detenida Rosa «N», de 26 años, en cumplimiento de una orden emitida, el 29 de mayo reciente, por los mismos delitos.

Información y fotografía PNC