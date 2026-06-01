Confirman inicio de temporada de huracanes en el Atlántico

Jun 1, 2026 | Actualidad , Clima , Internacionales , Portada |

Por Rubén Jocol |

La temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico inicia oficialmente este 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, período durante el cual las instituciones que integran el Sistema Conred mantienen acciones permanentes de monitoreo, coordinación y preparación ante posibles eventos hidrometeorológicos que puedan influir en las condiciones climáticas del territorio nacional.

De acuerdo con información del Insivumeh, para la temporada 2026 se espera la formación de hasta 15 tormentas nombradas en el Atlántico, de las cuales entre 4 y 7 podrían alcanzar la categoría de huracán.

Una tormenta tropical se clasifica como huracán cuando sus vientos sostenidos superan los 119 kilómetros por hora. Algunos de los nombres establecidos por la Organización Meteorológica Mundial para los sistemas que se formen este año son Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard.

Si bien no todos los sistemas representan una amenaza directa para Guatemala, estos fenómenos pueden influir en las condiciones atmosféricas del país y favorecer la ocurrencia de lluvias, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y daños a la infraestructura.

La Secretaría Ejecutiva de la Conred recomienda a la población revisar su Plan Familiar de Respuesta, preparar su Mochila de las 72 Horas e identificar las áreas seguras y de riesgo dentro de sus comunidades. Además de mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la Conred e Insivumeh.