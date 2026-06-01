Artista plástico de Totonicapán destaca por innovar con técnicas modernas

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Edgar Domínguez |

El artista plástico Josué Baten, originario de Totonicapán, continúa abriéndose camino en el mundo del arte mediante la creación de pinturas que combinan creatividad, innovación y nuevas técnicas visuales.

Baten comentó que descubrió su talento artístico durante la pandemia del COVID19, etapa que le permitió desarrollar sus habilidades y dedicarse de lleno a la pintura. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, ha logrado exhibir sus obras en diferentes localidades, recibiendo el reconocimiento de quienes aprecian el arte y la cultura.

En la actualidad el artista trabaja en la implementación de la técnica de anamorfosis, una modalidad artística que crea efectos visuales en tercera dimensión y ofrece una perspectiva diferente e impactante para el espectador, aportando innovación al arte contemporáneo.

Baten invita a la población a conocer y apoyar su trabajo artístico. Las personas interesadas en apreciar sus obras o solicitar información pueden comunicarse vía WhatsApp al 37355681.

El talento totonicapense sigue demostrando que el arte es una poderosa herramienta de expresión, creatividad e innovación cultural.