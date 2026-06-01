Presidente Bernardo Arévalo y ministra de Comunicación desarrollan la «Ronda GT» en ruta a El Salvador

Jun 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, antes de iniciar la conferencia de prensa «La Ronda GT», el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, supervisan trabajos de mejoramiento en la CA-1 Oriente, kilómetro 29 de ruta a El Salvador, jurisdicción de Fraijanes.

#EnElPaísDCA | Antes de iniciar la conferencia de prensa La Ronda, el presidente Bernardo Arévalo y la titular del CIV, Norma Zea, supervisaron trabajos de mejoramiento en la CA-1 Oriente kilómetro 29 de Carretera a El Salvador, jurisdicción de Fraijanes.



✍ Manuel García

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Durante la conferencia de prensa, Zea presentó el plan de acción por lluvias 2026. La funcionaria mencionó que se plantean escenarios de impactos sobre infraestructura por desastres naturales.

La funcionaria indicó que en la actualidad hay 271 proyectos activos a cargo de Covial a nivel nacional, entre ellos, bacheos, manteniendo de puentes, obras civiles y señalización.

Información y fotografía Diario de Centro América