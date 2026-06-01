Mejora en banco de transformación que alimenta bomba de agua

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Para mejorar el servicio de agua potable en el sector de Tierra Colorada, la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) apoya en la mejora del banco de transformación que alimenta la bomba de agua.

La EEMQ, en redes sociales, informó que el apoyo es para la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX).

«Estos trabajos son de vital importancia porque permiten regularizar la distribución del vital liquido en esa zona. Estas acciones benefician a más de 100 familias que habitan el lugar», indica la publicación de la EEMQ.