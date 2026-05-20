Rescate con equipo hidráulico tras fuerte colisión de vehículos de carga en la ruta Interamericana

May 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 127.5 de la ruta Interamericana, involucrando a dos vehículos de transporte pesado.

El percance ocurrió cuando un camión de carga impactó de forma violenta contra la parte trasera de un tráiler que circulaba sobre la misma vía, dejando atrapado a uno de los tripulantes entre los hierros retorcidos de la cabina.



Conductores que transitaban por el sector alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro al percatarse de la magnitud del choque.

Elementos de los Bomberos Voluntarios se desplazaron al lugar de la emergencia y confirmaron que el conductor del camión presentaba lesiones leves, pero su acompañante se encontraba atrapado.



Para lograr la liberación de la víctima, los paramédicos ejecutaron las siguientes maniobras:

Uso de equipo especial: Se utilizaron herramientas hidráulicas (conocidas como la «quijada de la vida») para cortar y expandir las estructuras de metal colapsadas del camión.



Estabilización médica: Mientras se realizaba la extracción, los socorristas evaluaron los signos vitales del copiloto y le brindaron los primeros auxilios dentro de la cabina para evitar complicaciones.



Traslado hospitalario: Una vez liberado con éxito, el paciente fue estabilizado por completo y trasladado a bordo de una ambulancia hacia el centro asistencial más cercano para recibir atención médica especializada.





Debido a la posición en la que quedaron tanto el camión como el tráiler tras la colisión por alcance, el paso vehicular en ese tramo de la ruta Interamericana se vio parcialmente obstruido durante varias horas.