Rescatan a tres jóvenes, en estado delicado, tras impacto con poste e incendio de vehículo

Abr 12, 2026 | Actualidad, Nacionales, Portada, Sucesos | 0 Comentarios

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo en la madrugada, bomberos rescataron a tres jóvenes, en estado delicado, quienes iban en un vehículo que se accidentó en la calzada Roosevelt, zona 7 de Guatemala.

El vehículo iba a excesiva velocidad cuando derrapó, impactó contra los separadores viales, se pasó al carril auxiliar, chocó contra un poste y se incendió.

Los socorristas utilizaron equipo especial para extraer a los jóvenes, quienes fueron trasladados al Hospital Roosevelt.

Información y fotografía Amílcar Montejo / Vocero vial de la Municipalidad de Guatemala

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