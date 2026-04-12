Rescatan a tres jóvenes, en estado delicado, tras impacto con poste e incendio de vehículo

Por Multimedia Stereo 100 |
Este domingo en la madrugada, bomberos rescataron a tres jóvenes, en estado delicado, quienes iban en un vehículo que se accidentó en la calzada Roosevelt, zona 7 de Guatemala.
El vehículo iba a excesiva velocidad cuando derrapó, impactó contra los separadores viales, se pasó al carril auxiliar, chocó contra un poste y se incendió.
Los socorristas utilizaron equipo especial para extraer a los jóvenes, quienes fueron trasladados al Hospital Roosevelt.
Información y fotografía Amílcar Montejo / Vocero vial de la Municipalidad de Guatemala