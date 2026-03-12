Rescatan a dos niños en situación de riesgo en Quetzaltenango

Mar 12, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

En una acción inmediata de protección, personal la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA) de la Procuraduría General de la Nación (PGN) intervino en el departamento de Quetzaltenango para salvaguardar a dos niños, de 1 y 6 años, quienes se encontraban en una situación de peligro.

La diligencia fue luego de recibir una alerta anónima que señalaba que los niños permanecían bajo el cuidado de su progenitora, quien se encontraba en estado de ebriedad.

Protocolo de protección

Al constatar el riesgo y la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, los delegados de la PNA procedieron con los protocolos de ley:

➡️ Evaluación de integridad: Se verificó el estado físico y emocional de los menores de edad al momento del hallazgo.

➡️ Traslado judicial: Ambos niños fueron conducidos ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal para formalizar la situación.

➡️ Medidas cautelares: La PGN solicitó ante el juez competente las medidas de protección necesarias para garantizar un entorno seguro para los hermanos, ya sea bajo el cuidado de un recurso familiar idóneo o en una institución de abrigo.

Importancia de la denuncia ciudadana

Las autoridades recalcaron que este rescate fue posible gracias a la participación ciudadana. La denuncia anónima es una herramienta vital para detectar casos de negligencia, maltrato o riesgo que ocurren dentro de entornos privados.

La identidad de los menores de edad y la ubicación exacta del procedimiento se mantienen bajo reserva en cumplimiento con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), con el fin de evitar su revictimización.