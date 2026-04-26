Requisa en Granja Modelo de Rehabilitación Cantel deja hallazgos preliminares

Abr 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Autoridades del Ejército de Guatemala, en coordinación con fuerzas de seguridad civil, desarrollan una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango.

De manera preliminar, se ha informado sobre la localización de teléfonos celulares, presunta marihuana y bebidas embriagantes dentro del centro carcelario.

Las diligencias continúan en el lugar, por lo que no se descartan más hallazgos en el transcurso de la inspección.

Este tipo de operativos busca mantener el control y verificar el cumplimiento de las normas dentro de los centros de privación de libertad.