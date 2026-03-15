Requisa en cárcel Renovación I

Mar 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

El Ejército de Guatemala informó que, en el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno, se desarrolla una requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres “Renovación I”, en coordinación con las fuerzas de seguridad civil.

De acuerdo con el comunicado oficial, la diligencia se realiza en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012, los cuales establecen la participación de las fuerzas armadas en acciones de apoyo a la seguridad interna cuando las circunstancias lo requieren.

Las autoridades indicaron que el objetivo del operativo es fortalecer el control y la seguridad dentro del centro carcelario, así como prevenir posibles actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad en ese recinto penitenciario.