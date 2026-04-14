Reporte del tránsito de la PMTQ

Abr 14, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) reportó tránsito vehicular fluido en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la rotonda Tecún Umán en la zona 7, la avenida Las Américas en las zonas 3 y 9, la calle Rodolfo Robles en las zonas 1 y 3, así como en la 12 avenida y 14 calle de la zona 3.

Autoridades indicaron que personal de la PMTQ se mantiene en estos sectores realizando labores de monitoreo y regulación continua, con el objetivo de garantizar una circulación segura y ordenada para todos los usuarios.

Asimismo, recomiendan a los conductores respetar las señales de tránsito y mantener la precaución al circular, para evitar incidentes viales y mantener la fluidez en estas arterias principales de la ciudad.