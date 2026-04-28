Reportan incremento de corrientes piroclásticas en el volcán Santiaguito

Abr 28, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) informaron que, durante la madrugada, el volcán Santiaguito registró un incremento en corrientes de densidad piroclástica que se prolongó por aproximadamente tres horas, según el monitoreo de estaciones multiparamétricas.

De acuerdo con lo indicado por Edy Maldonado, de la oficina de prevención de volcanes de la CONRED, estos eventos fueron confirmados también a través de cámaras, donde se observó incandescencia, avalanchas de bloques y ceniza, con desplazamiento hacia los flancos sur, sureste y suroeste del volcán.

Como consecuencia, durante la mañana se reportó caída de ceniza en comunidades cercanas, información que fue trasladada por cuidadores locales y delegados en el área.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se reportan afectaciones, aunque se han emitido recomendaciones preventivas como el uso de mascarilla, gafas y protección para la cabeza, especialmente en personas sensibles al material volcánico. Asimismo, se ha solicitado al Ministerio de Educación evaluar la suspensión de clases en las áreas afectadas.

Finalmente, se aclaró que no se ha identificado un incremento sostenido en la actividad volcánica, pero se mantiene monitoreo constante en coordinación con autoridades locales y municipales para prevenir riesgos a la población.