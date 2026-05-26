Reportan fluidez y tránsito estable en las principales arterias de Quetzaltenango

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

TRÁNSITO XELA – Una jornada de movilidad favorable se registra en los puntos que tradicionalmente presentan mayores complicaciones viales en la cabecera departamental.

De acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades de tránsito, los conductores disfrutan de una circulación bastante estable y sin mayores contratiempos en los accesos y salidas principales de la ciudad.

El monitoreo vial detalla que el paso de vehículos fluye de manera constante y libre de obstáculos en el sector de la rotonda de La Marimba, en la zona 2, un punto neurálgico que conecta la entrada de la metrópoli altense.

De igual forma, el paso a desnivel ubicado en la zona 6 presenta un panorama despejado, facilitando el traslado seguro de los usuarios que viajan desde municipios vecinos o el periférico.

Las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango indicaron que esta misma condición de estabilidad vial se mantiene a lo largo de toda la avenida Las Américas, abarcando el tramo correspondiente entre las zonas 3 y 9 de la localidad. A pesar de la buena circulación, el personal de la PMTQ permanece desplegado de manera estratégica en estos sectores realizando labores operativas de monitoreo y regulación continua.

La presencia de los agentes municipales busca prevenir cualquier incidente y garantizar que la circulación se mantenga de forma ordenada para los automovilistas, transportistas y peatones. La comuna altense recuerda a la población la importancia de conducir con moderación, respetar los límites de velocidad permitidos y acatar las señales de tránsito para mantener el orden público en las calles.