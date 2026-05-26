Activan alerta Alba-Keneth para localizar a una menor de edad desaparecida en Concepción Chiquirichapa

May 26, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

SERVICIO SOCIAL – Las autoridades correspondientes han activado de manera oficial los protocolos de búsqueda e investigación tras reportarse la desaparición de una adolescente en el departamento de Quetzaltenango.

Se solicita el apoyo inmediato de la ciudadanía para recopilar cualquier información que permita dar con su ubicación.

La menor de edad ha sido identificada como Cindy Nohemy Felipe Chonay, de 16 años, quien fue vista por última vez este lunes 25 de mayo de 2026 en la Aldea Duraznales, perteneciente al municipio de Concepción Chiquirichapa.

De acuerdo con el boletín urgente de la alerta número 2529-2026, emitido por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la adolescente presenta las siguientes características físicas y vestimenta al momento de perderse el contacto con ella:

Tiene una estatura aproximada de 1.55 metros, es de complexión delgada, tez blanca, ojos color café y cabello largo de color negro.

Los familiares informaron que vestía un sudadero gris, pants de color negro y tenis verdes. El documento oficial no detalla señas particulares específicas ni observaciones adicionales.

Las instituciones de seguridad hacen un llamado urgente a la población en general para que, si alguien ha visto a la menor o posee datos fidedignos sobre su posible paradero, lo comunique de forma inmediata y confidencial a las líneas telefónicas directas 1546 de la Unidad Alerta Alba-Keneth o al 110 de la Policía Nacional Civil.