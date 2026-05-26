Operativo antidrogas en Cantel deja un capturado con diversos tipos de estupefacientes

May 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Xela |

SUCESOS – Las acciones de combate al comercio de sustancias ilícitas en el departamento continúan dando resultados en el área rural. Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, trabajando en estrecha coordinación con fiscales del Ministerio Público, ejecutaron un allanamiento judicial en una vivienda que presuntamente operaba como centro de distribución de drogas a pequeña escala.

La diligencia de inspección y registro tuvo lugar en un inmueble ubicado en la aldea Pasac II, en el municipio de Cantel, Quetzaltenango.

Las fuerzas de seguridad ingresaron a la propiedad tras recibir alertas y denuncias comunitarias sobre movimientos sospechosos vinculados al narcomenudeo en los alrededores del sector.

Durante el minucioso registro de los ambientes de la vivienda, las autoridades confirmaron el hallazgo de un lote de sustancias prohibidas ya dosificadas para su comercialización inmediata.

Los peritos antinarcóticos incautaron un total de 12 envoltorios que contenían marihuana, 26 pequeñas dosis de la droga sintética conocida como crack y 7 recipientes plásticos de los denominados «colmillos» con polvo de cocaína.

A raíz del hallazgo de las evidencias, el personal policial procedió a la captura flagrante del residente del inmueble, quien fue identificado como Bernabé «N», de 34 años.

El sindicado fue consignado por los agentes de la SGAIA y trasladado de forma inmediata hacia el Centro Regional de Justicia en la cabecera departamental, donde quedará a disposición del juez de turno para enfrentar los cargos correspondientes por delitos contra la salud pública.