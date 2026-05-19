Reportan fluidez vehicular en los principales puntos críticos de Xela este martes

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Foto portada con fines ilustrativos.

QUETZALTENANGO – La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) presentó su informe de viabilidad correspondiente a las primeras horas de este martes 19 de mayo, confirmando que el paso vehicular se mantiene completamente habilitado, fluido y sin complicaciones en los sectores de mayor carga motorizada de la ciudad.

Tras las supervisiones de campo y el despliegue de las autoridades de tránsito, se detalla que no existen obstáculos, manifestaciones, colisiones ni bloqueos en los siguientes puntos estratégicos:

• Paso a desnivel (Zona 6): Circulación totalmente libre en ambos sentidos de la estructura.

• Periférico (Zona 8): Tránsito fluido para el transporte liviano y pesado que conecta con las salidas de la ciudad.

• Rotonda de Burger King (Zonas 3 y 9): Paso regular sin congestionamientos sobre la calzada Manuel Lisandro Barillas y áreas comerciales de las zonas citadas.

• Monumento a La Marimba (Zona 2): Ingreso y salida del centro de la ciudad con total normalidad.

Elementos de la PMTQ se mantienen distribuidos en estos sectores realizando labores operativas de monitoreo, ordenamiento vial y regulación continua.

Las autoridades hacen un llamado a los automovilistas y motoristas a respetar los límites de velocidad permitidos dentro del perímetro urbano y seguir las indicaciones de los agentes para garantizar una circulación segura y ordenada durante el resto de la jornada.