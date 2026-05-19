Feroz persecución y balacera en la avenida Bolívar deja un sicario muerto y otro capturado

May 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

CIUDAD DE GUATEMALA – Una intensa persecución policial que se extendió por varias zonas de la capital culminó en un enfrentamiento armado sobre la 28 calle y avenida Bolívar, zona 8, con el saldo de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha fallecido y otro consignado.

La acción fue ejecutada por agentes de las comisarías 11 y 14 de la Policía Nacional Civil (PNC).

El detenido fue identificado como José Enrique Calderón Sor, de 24 años, alias “Kike”, gatillero de la referida estructura criminal.

Por su parte, el segundo implicado no ha sido identificado y fue declarado muerto en la escena tras enfrentarse a tiros con las fuerzas de seguridad al momento de verse acorralado.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, ambos sujetos son los presuntos responsables de un atentado perpetrado minutos antes en la 29 avenida de la colonia 4 de Febrero, zona 7.

En ese lugar, un ataque armado cobró la vida de un hombre de 25 años y dejó a otra persona herida, quien fue evacuada de urgencia por socorristas hacia un centro asistencial.

Tras cometer el crimen, los sicarios escaparon a alta velocidad a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar con placas M-241CXJ.

Las patrullas de la PNC iniciaron un rastreo mediante las cámaras de vigilancia de la ciudad, desatando una persecución que se extendió hasta la zona 8.

Al verse copados, los motoristas intentaron invadir el carril exclusivo del Transmetro sobre la avenida Bolívar para evadir el cerco policial.

En ese punto, abrieron fuego contra los uniformados, lo que provocó un intercambio de disparos que terminó con uno de los delincuentes abatido sobre el asfalto.

En la escena del enfrentamiento, los peritos del Ministerio Público (MP) y la PNC incautaron la motocicleta utilizada para la huida, un arma de fuego empleada contra los agentes y 7 teléfonos celulares de dudosa procedencia que transportaba alias «Kike».

La base de datos de la PNC reveló que ambos delincuentes poseían un historial delictivo reincidente:

• El sicario fallecido: Contaba con un antecedente por el delito de robo de equipo de terminal móvil (celulares) en el año 2024.

• Alias “Kike” (capturado): Registra dos antecedentes previos por el mismo delito de robo de celulares, cometidos en los años 2024 y 2025, evidenciando su constante actividad delictiva antes de integrarse a las filas de sicariato de la pandilla.