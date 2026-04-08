Reportan 117 casos de sarampión en Xela; refuerzan medidas en centros de salud

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Salud , Xela |

Con información de Fredy López.

El director del distrito de salud de Quetzaltenango, Salvador Soto, informó que hasta la fecha se han reportado alrededor de 117 casos de sarampión en la cabecera departamental, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas de prevención, especialmente para las personas que asisten al Centro de Salud.

Ante esta situación, se han implementado acciones como el control de ingreso de pacientes con síntomas, uso de mascarilla en áreas específicas y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

Las autoridades de salud buscan evitar la propagación del virus, que es altamente contagioso y puede transmitirse fácilmente por el aire a través de gotas respiratorias.

De acuerdo con organismos internacionales de salud, el sarampión puede prevenirse eficazmente mediante la vacunación, considerada la principal herramienta para evitar brotes.

En Guatemala, el Ministerio de Salud mantiene campañas de inmunización y vigilancia activa, ya que la reaparición de casos suele estar asociada a esquemas de vacunación incompletos, por lo que hacen un llamado a la población a verificar y completar sus vacunas.