PNC arresta a alias «El Dani» por tres delitos

May 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este lunes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, de Kevin «N», de 20 años, alias «El Dani», por tres delitos.

La PNC informó que el joven fue detenido, en cumplimiento a tres órdenes de captura, por los delitos de extorsión, transporte y traslado de armas de fuego y rebeldía.

La detención fue durante un operativo de seguridad en el kilómetro 185.3 de la ruta CA-2, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, y fue ejecutada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Las órdenes de captura fueron emitidas el 15 de enero, 10 y 26 de marzo recientes, por un Juzgado de Mixco.

Información y fotografía PNC