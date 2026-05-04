PNC reporta más de 880 motos consignadas en los primeros tres días de mayo

May 4, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC) informa que durante diferentes acciones en los primeros tres días de mayo, en diferentes puntos de Guatemala, han consignado 883 motocicletas.

La PNC, en redes sociales, informó que las consignaciones son por varias situaciones, entre ellas, en seguimiento a casos de investigación, algunas por ser usadas en hechos criminales, otras por no portar placa, ni tarjeta de circulación o por violaciones a la Ley y Reglamento de Tránsito. Del total de consignaciones 15 motocicletas tenían reporte de robo.

«Dentro de estas 883 motocicletas, 534 han sido consignadas por las Comisarías 11, 12, 13, 14, 15 y 16 que conforman el Distrito Central. La PNC pone a disposición de la población los números telefónicos 110 y 1561 para realizar denuncias de manera confidencial», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

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