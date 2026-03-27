RENAP cerrará oficinas por asueto de Semana Santa

Mar 27, 2026 | Actualidad, Nacionales, Portada, Religión | 0 Comentarios

Con información de Fredy López.

El Registro Nacional de las Personas (RENAP) informó que, con motivo del asueto de Semana Santa, sus oficinas permanecerán cerradas del 30 de marzo al 4 de abril de 2026.

La institución indicó que durante este período, los usuarios podrán continuar realizando trámites a través de los servicios electrónicos, disponibles en el portal oficial y la aplicación móvil RENAP SE.

Asimismo, se dio a conocer que las labores se reanudarán el lunes 6 de abril, fecha en la que también se implementará la jornada especial denominada “Noche de DPI” en oficinas seleccionadas.

RENAP recomienda a la población tomar en cuenta estas disposiciones y planificar con anticipación cualquier gestión.

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