RENAP cerrará oficinas por asueto de Semana Santa

Mar 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Religión |

Con información de Fredy López.

El Registro Nacional de las Personas (RENAP) informó que, con motivo del asueto de Semana Santa, sus oficinas permanecerán cerradas del 30 de marzo al 4 de abril de 2026.

La institución indicó que durante este período, los usuarios podrán continuar realizando trámites a través de los servicios electrónicos, disponibles en el portal oficial y la aplicación móvil RENAP SE.

Asimismo, se dio a conocer que las labores se reanudarán el lunes 6 de abril, fecha en la que también se implementará la jornada especial denominada “Noche de DPI” en oficinas seleccionadas.

RENAP recomienda a la población tomar en cuenta estas disposiciones y planificar con anticipación cualquier gestión.