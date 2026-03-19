Regulan el tránsito por mantenimiento vial en la zona 3 de Quetzaltenango

Mar 19, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informa de mantenimiento vial en la 3ª calle y 12 avenida, zona 3 de Xela.

«Para evitar contratiempos en su desplazamiento, se recomienda utilizar vías alternas, debido a la regulación preventiva del tránsito por trabajos de mantenimiento vial», publica la PMTQ en redes sociales.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, mantenerse atento y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.