Concejo de Quetzaltenango honra la historia de iglesia El Calvario durante sesión solemne por aniversario de templo

Jun 1, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

Este lunes, en el marco de los 75 años de la Parroquia El Calvario, zona 1 de Quetzaltenango, los 425 años de la construcción del histórico templo y el inicio del Año Jubilar 2026-2027, el Concejo Municipal desarrolló una sesión solemne.

Durante la actividad, autoridades municipales destacaron la importancia histórica, religiosa y cultural que representa El Calvario para los quetzaltecos, así como el esfuerzo conjunto que permitió culminar la primera fase de restauración del emblemático edificio.

El alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, expresó su satisfacción por los avances alcanzados, señalando que durante, aproximadamente, cuatro años se han realizado gestiones y trabajos para rescatar este patrimonio de la ciudad. «Poder venir y contemplar el trabajo realizado es muy importante. Ha sido el esfuerzo de muchas personas que contribuyeron para hacer posible esta restauración», indicó.

López Fuentes resaltó que la sesión solemne también tuvo como objetivo rendir homenaje a quienes, hace más de cuatro siglos, unieron esfuerzos para construir el templo, una obra que continúa siendo parte fundamental de la identidad de Quetzaltenango.

Como parte de la conmemoración, el Concejo entregó un reconocimiento especial a los párrocos de la iglesia, en representación de la comunidad católica, como muestra del agradecimiento y respeto del pueblo quetzalteco hacia una parroquia que este año celebra 75 años de servicio religioso.