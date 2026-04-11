¡Regreso Triunfal! La misión Artemis II aterriza con éxito tras hacer historia en la órbita lunar

Abr 10, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

Después de 10 días de misión y más de 50 años de espera, la cápsula Orion ha amerizado en el Océano Pacífico. Los cuatro astronautas a bordo se convierten en los primeros seres humanos del siglo XXI en contemplar la cara oculta de la Luna, abriendo oficialmente la puerta hacia Marte.





CABO CAÑAVERAL / OCÉANO PACÍFICO — El mundo entero contuvo el aliento hoy mientras observaba el descenso de la cápsula Orion. Tras completar una trayectoria de «retorno libre» que los llevó a unos 10,300 kilómetros más allá de la superficie lunar, la tripulación de Artemis II ha regresado a casa, marcando el fin de la sequía de misiones tripuladas al espacio profundo que inició en 1972 con el Apolo 17.





Este viaje no solo rompió récords de distancia, sino también barreras sociales. La tripulación, que ahora inicia su proceso de recuperación y análisis médico, está conformada por:



Reid Wiseman (Comandante): Lideró la navegación del sistema de lanzamiento más potente de la historia.



Victor Glover (Piloto): Se convierte en el primer hombre negro en viajar a la órbita lunar.

Christina Koch (Especialista de misión): La primera mujer en superar la órbita terrestre baja hacia la Luna.



Jeremy Hansen (Especialista de misión): El primer canadiense en dejar la órbita terrestre.







La misión Artemis II no fue solo un «paseo» orbital; fue la prueba de fuego definitiva para los sistemas de soporte vital y navegación:



La Salida: El cohete SLS (Space Launch System) demostró una precisión milimétrica al inyectar a Orion en la trayectoria lunar.



El Avistamiento: La tripulación capturó imágenes en alta definición de la «Salida de la Tierra» desde la Luna, recordándonos la fragilidad de nuestro hogar.



El Regreso: La cápsula reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad cercana a los 40,000 km/h, soportando temperaturas de hasta 2,800°C gracias a su escudo térmico de última generación.



«No solo regresamos a la Luna; estamos aprendiendo a vivir en el espacio profundo para el siguiente gran salto: Marte». — Declaración oficial de la NASA.





Con el éxito rotundo de Artemis II, la NASA y sus aliados internacionales (ESA, CSA, JAXA) fijan su mirada en Artemis III. Esa próxima misión, programada para los próximos años, no solo orbitará el satélite, sino que llevará a la primera mujer y a la primera persona de color a caminar sobre el polo sur lunar, donde se buscará agua congelada en cráteres perpetuamente sombreados.