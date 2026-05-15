Registro de Propiedad Intelectual anuncia «Arte y Cultura Bajo la Luna de Xelajú»

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, en una conferencia de prensa en Gobernación Departamental de Quetzaltenango, el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) presentó los detalles del evento «Arte y Cultura Bajo la Luna de Xelajú».

La iniciativa busca acercar los conceptos de propiedad intelectual a la comunidad creativa de una manera dinámica y cultural. El objetivo principal es promover y proteger el talento local en ramas como las artes visuales, la música y las interpretaciones artísticas.

Según los organizadores, la actividad pretende que los ciudadanos reconozcan la importancia de registrar sus obras para asegurar sus derechos y fortalecer la identidad de la ciudad.

Detalles de la actividad:

➡️ Fecha: Viernes 29 de mayo.

➡️ Hora: 17.30 horas.

➡️ Ubicación: Edificio de Gobernación Departamental de Quetzaltenango.

El evento, que cuenta con el respaldo de la Gobernación y de ADESCA, será una plataforma para visibilizar el arte quetzalteco. Las autoridades extendieron la invitación a todos los artistas y al público en general para participar en esta jornada gratuita de orientación y exposición cultural.