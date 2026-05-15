Actividades por el Día de la Solidaridad

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes en el marco del «Candlelight» o Día de la Solidaridad, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) fue sede de una conferencia de prensa y diversas actividades enfocadas en la prevención y sensibilización sobre el VIH.

El evento, organizado por la Red de VIH de Quetzaltenango y la Mesa Interuniversitaria, busca honrar la memoria de quienes han fallecido a causa de esta afección y promover un enfoque más humano y sensible en la sociedad.

Acciones de prevención y formación

Como parte de la conmemoración, se instaló una Feria de la Salud orientada a la prevención, acompañada de un ciclo de conferencias magistrales impartidas en el Módulo 90 del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) para estudiantes del área de Medicina.

Rodrigo Alberto Lucas Alvarado, abogado del área de incidencia y asesoría legal de la Asociación IDEI, destacó que la educación es la herramienta fundamental para el desarrollo social:

«La información y el conocimiento son lo que nos va a desarrollar como sociedad y, sobre todo, nos ayudará a prevenir nuevas infecciones de VIH», señaló Lucas Alvarado, haciendo especial énfasis en la necesidad de proyectar estos mensajes hacia la juventud.

Presencia de autoridades de salud

La actividad contó con la participación de figuras clave en la gestión de programas de salud, entre ellos:

➡️ Dr. Mario Tipol: Coordinador nacional del programa de VIH.

➡️ Dr. Donald Sosa: Coordinador del programa en el departamento de Quetzaltenango.

➡️ Magíster Ondina Reyes: Encargada del programa de VIH a nivel departamental.

El evento reafirmó el compromiso de las instituciones y las organizaciones civiles por la lucha en la procuración de los derechos humanos, subrayando que el acceso a la salud y la información veraz son pilares esenciales para la ciudadanía quetzalteca.