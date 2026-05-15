Ministro de Gobernación y Director de PNC supervisan Comisaría en Quetzaltenango

May 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Este viernes el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, supervisan la operatividad de la Comisaría 41 en Quetzaltenango

Villeda lideró una gira de trabajo en el departamento de Quetzaltenango con el objetivo de supervisar las labores preventivas y operativas de la Comisaría 41 de la PNC. La verificación busca optimizar los planes de seguridad ciudadana en la región occidental del país.

Verificación de protocolos y despliegue policial

Durante el recorrido por la sede policial, en la zona 6 de Xela, el titular de la Cartera del Interior estuvo acompañado por el viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano, y el Director General de la PNC. Las autoridades enfocaron la inspección en los siguientes ejes de trabajo:

➡️ Cumplimiento de protocolos: Se constató la ejecución de las estrategias de patrullaje y respuesta inmediata ante incidencias delictivas para resguardar a los pobladores.

➡️ Dignificación policial: La comitiva inspeccionó la infraestructura de las instalaciones para asegurar que el personal cuente con las condiciones logísticas necesarias para el desempeño de sus funciones.

➡️ Coordinación operativa: Se evaluaron las capacidades de los agentes asignados a la cabecera departamental y los municipios aledaños.

Fortalecimiento de la seguridad local

Esta visita técnica responde a los planes de supervisión permanente en los distritos policiales del interior de la república, especialmente en puntos de alta actividad comercial y turística como Quetzaltenango.

Los mandos de la institución policial indicaron que mantener un monitoreo directo sobre el terreno permite identificar necesidades de recursos y ajustar los operativos de control de manera oportuna para combatir de forma más eficiente el crimen organizado y los delitos de impacto social.