Impulsan mural literario «Los muros hablan a través de la poesía»

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Con el objetivo de acercar la poesía a la población y brindar un espacio de expresión a escritores contemporáneos en Quetzaltenango se desarrolla el mural literario «Los muros hablan a través de la poesía», una iniciativa cultural impulsada en Casa No’j, zona 1 de Xela.

Rodimiro Gramajo Rodríguez, coordinador de la actividad, explicó que el proyecto surge junto al director de Casa No’j, Edgar López, con la intención de visibilizar la poesía y demostrar que este género literario forma parte de las distintas experiencias de la vida cotidiana.

🔴 MURAL LITERARIO | Con el objetivo de acercar la poesía a la población y brindar un espacio de expresión a escritores contemporáneos, en #Quetzaltenango se desarrolla el mural literario «Los muros hablan a través de la poesía», iniciativa impulsada en Casa No’j.



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El mural reúne poemas y cuadros líricos elaborados por autores quetzaltecos, quienes plasman sus sentimientos, pensamientos y perspectivas a través de sus escritos. Según el coordinador, cada poeta aporta una visión distinta de la vida, permitiendo que el público conozca el talento literario contemporáneo existente en la ciudad.

Gramajo indicó que la exposición permanecerá abierta al público durante, aproximadamente, 15 días y que el número de poemas continúa abierto, por ello, más escritores pueden sumarse y colocar sus obras en el mural.

La actividad busca incentivar el interés por la literatura y convertir la poesía en una expresión accesible para todas las personas que visiten Casa No’j.