Alumnos del INEGAP y de escuela de párvulos apoyan a Xelajú MC

Por Fredy López |
Este viernes, con playeras y porras, alumnos de centros educativos en Quetzaltenango apoyan a Xelajú MC que mañana, a las 18 horas, en el municipio de Guatemala (capital), enfrentarán a Municipal en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2026.
Los alumnos del Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres (INEGAP), en la zona 3 de Quetzaltenango, llevan playeras y porras para alentar al Xelajú MC.
La actividad es promovida por la reinas del establecimiento educativo y la Comisión de Deportes.
Caminata
Alumnos de la Escuela Oficial de Párvulos Carlos A. Velásquez, zona 1 de Quetzaltenango, desarrollan caminata en los alrededores del centro educativo con porras y vistiendo la camisola del Xelajú MC.
La actividad es en apoyo al equipo Superchivo que buscará su octavo título nacional.