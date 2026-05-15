Alumnos del INEGAP y de escuela de párvulos apoyan a Xelajú MC

May 15, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, con playeras y porras, alumnos de centros educativos en Quetzaltenango apoyan a Xelajú MC que mañana, a las 18 horas, en el municipio de Guatemala (capital), enfrentarán a Municipal en el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2026.

🔴 #XelajúMC | Alumnos del Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres (INEGAP), en la zona 3 de #Quetzaltenango, llevan playeras y porras para alentar al Xelajú MC en la final del Torneo Clausura 2026 ante Municipal.



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Los alumnos del Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres (INEGAP), en la zona 3 de Quetzaltenango, llevan playeras y porras para alentar al Xelajú MC.

La actividad es promovida por la reinas del establecimiento educativo y la Comisión de Deportes.

Caminata

Alumnos de la Escuela Oficial de Párvulos Carlos A. Velásquez, zona 1 de Quetzaltenango, desarrollan caminata en los alrededores del centro educativo con porras y vistiendo la camisola del Xelajú MC.

🔴 #XelajúMC | Alumnos de la Escuela Oficial de Párvulos Carlos A. Velásquez, zona 1 de #Quetzaltenango, desarrollan caminata en los alrededores del centro educativo con porras y vistiendo la camisola del Xelajú MC.



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La actividad es en apoyo al equipo Superchivo que buscará su octavo título nacional.