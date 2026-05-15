Artesanos en Quetzaltenango participan en exposición cultural

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Con el objetivo de promover el talento local y fortalecer el turismo en la ciudad, la Municipalidad de Quetzaltenango, a través de la Dirección de Fomento Económico, Turismo y Empleo y la Oficina de Atención y Desarrollo Turístico, inaugura una exposición y presentación de artesanías elaboradas por artesanos quetzaltecos.

Isabel Colomo, directora de la dependencia municipal, informó que la actividad reúne a distintos emprendedores y artesanos locales, quienes estarán ofreciendo una variedad de productos elaborados de manera artesanal.

La exposición se desarrolla en Casa No’j y estará abierta al público durante tres días, finalizando el próximo domingo, en horario de 8.30 de la mañana a 20 horas, sin cerrar al mediodía.

Además de la venta y exhibición de artesanías, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades culturales y recreativas, entre ellas, presentaciones de marimba, talleres de elaboración de pulseras artesanales, exposición de chocolate y recorridos relacionados con este producto.