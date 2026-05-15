Lanzan en Xela la Feria de Orientación Vocacional y Becas Universitarias

May 15, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes, en una conferencia de prensa en las instalaciones del Parque Intercultural, zona 3 de Quetzaltenango, representantes de la organización Jolu Guatemala y autoridades locales anunciaron la Feria de Orientación Vocacional y Becas Universitarias (FOVBU) 2026.

Este evento representa la tercera edición a nivel nacional y la segunda que se lleva a cabo específicamente en el departamento de Quetzaltenango.

Objetivos y alcance

La feria es una iniciativa impulsada por la ONG Jolu Guatemala, dedicada a la salud mental y la juventud, en alianza con el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) y el Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango (Cideq).

El propósito central es brindar a las juventudes herramientas e información técnica que les permitan tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional.

El evento integrará a diversos sectores, incluyendo:

➡️ Universidades nacionales e internacionales.

➡️ Entes gubernamentales y organismos de cooperación internacional.

➡️ Organizaciones de la sociedad civil.

Detalles de la agenda

La actividad será, el próximo viernes 22 de mayo, de 8 a 16 horas, dentro del Salón Hangar Mayor del Centro Intercultural. La jornada se ha dividido para atender a distintos públicos:

➡️ Sector escolar: Durante la mañana, distritos escolares de la región asistirán a charlas de orientación vocacional de 30 minutos impartidas por el equipo de Jolu, seguidas de un recorrido por los stands informativos.

➡️ Público general: De 14 a 16 horas, las puertas se abrirán para cualquier persona interesada, sin importar la edad o el año en que se haya graduado y que desee retomar sus estudios superiores.

Oferta académica

Se ha confirmado la participación de diversas instituciones, entre ellas, la Universidad Rafael Landívar, Universidad del Valle (Campus Altiplano), Universidad Mesoamericana, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Da Vinci, Universidad Rural, Universidad Regional, Universidad de Occidente e Intecap.

Cada entidad proporcionará detalles sobre sus procesos de admisión, mallas curriculares y, especialmente, sus propios sistemas de becas para facilitar el acceso al grado universitario.

Los organizadores hicieron un llamado a los centros educativos, tanto públicos como privados, y a la población en general para aprovechar este espacio gratuito de formación y vinculación académica en Xela.