Recuperan motocicleta con reporte de hurto en Flores Costa Cuca

Abr 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Osmar Toc.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) recuperaron una motocicleta con reporte de hurto en la lotificación Santa Isabel, en el municipio de Flores Costa Cuca, Quetzaltenango.

El vehículo, con placas M190MKL, fue localizado en la vía pública. Al ser verificado en el sistema de solvencias de la PNC, se confirmó que contaba con reporte de hurto en la misma localidad.

Las autoridades procedieron a coordinar las diligencias correspondientes para su consignación y posterior entrega al propietario, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades en el caso.