Recta final: La CC 2026-2031 a un solo paso de quedar integrada

Mar 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por: Fernando Castellanos.



Tras las designaciones del Congreso y la CSJ, el tablero constitucional de Guatemala ya cuenta con cuatro de sus cinco parejas de magistrados. La decisión final recae ahora en el presidente Bernardo Arévalo.



El proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), el tribunal de mayor jerarquía en el país, ha entrado en su fase definitiva. Tras una semana de intensas votaciones en los distintos órganos electores, el panorama para el próximo quinquenio está casi completo, a la espera de una última pieza clave.





Con la reciente elección en el Legislativo, así avanza la conformación oficial de quienes velarán por el orden constitucional durante el periodo 2026-2031:

Los magistrados designados hasta hoy:



Congreso de la República: El Legislativo apostó por la continuidad al reelegir a Roberto Molina Barreto como magistrado titular y a Luis Rosales Marroquín como suplente.



Corte Suprema de Justicia: En una votación unánime y a puerta cerrada, la CSJ también optó por la reelección de sus actuales representantes, Dina Ochoa (titular) y Claudia Paniagua (suplente).



Colegio de Abogados y Notarios (CANG): El gremio de profesionales ya concluyó eligiendo como magistrada titular a Astrid Lemus y a Luis Bermejo como suplente.



Consejo Superior Universitario (USAC): La máxima casa de estudios superiores ya oficializó sus designaciones, magistrada titular a Julia Rivera y José Aguirre como suplente.



La pieza que falta: El Ejecutivo

Con cuatro de los cinco órganos electores ya definidos, la atención nacional e internacional se traslada ahora al Palacio Nacional de la Cultura. El presidente Bernardo Arévalo tiene la facultad constitucional de designar a la última pareja de magistrados.



Esta elección es considerada estratégica, ya que determinará el balance final de fuerzas dentro de una Corte donde la tendencia predominante ha sido la permanencia de los actores actuales.

Se espera que el mandatario anuncie su decisión en los próximos días, completando así la octava magistratura que tomará posesión en abril.