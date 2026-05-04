Reconocerán a atletas destacados del colegio Rodolfo Robles en Xela

May 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

La Oficina Municipal del Deporte de la Municipalidad de Quetzaltenango realizará este 6 de mayo un acto de juramentación y reconocimiento a estudiantes del colegio Rodolfo Robles por su destacada participación en competencias a nivel nacional.

Los atletas serán reconocidos en las disciplinas de ajedrez, voleibol y baloncesto, como parte del impulso al deporte y al talento joven en el municipio.

Según informó Otto Lobos, jefe de la Oficina Municipal del Deporte, esta actividad busca destacar el esfuerzo y los logros de los estudiantes, así como motivar la práctica deportiva en la juventud.