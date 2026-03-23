Reconocen trayectoria de mujeres quetzaltecas en el marco del Día Internacional de la Mujer

Mar 23, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la gobernadora departamental, Bibiana Ramírez Ramírez, nombró a cuatro mujeres como Embajadoras de la Paz, en reconocimiento a su aporte en distintos ámbitos de la sociedad.

Como parte del acto, y en representación de las mujeres quetzaltecas, se destacó la trayectoria de Icoralia Sánchez Velásquez, de 79 años, quien cuenta con casi seis décadas de servicio como comadrona en comunidades rurales. Su labor ha sido fundamental en la salud comunitaria y su conocimiento ancestral ha sido transmitido a nuevas generaciones dentro de su familia.

En el ámbito académico, se reconoció a la doctora Laura Ronquillo por su destacada trayectoria en la educación superior, resaltando su aporte en la formación profesional y su impacto en la sociedad a través de la docencia.

Asimismo, en el deporte de alto rendimiento fue distinguida Marlen Aguilar Bolaños, triatleta élite de 21 años, quien ha demostrado disciplina y proyección internacional, con aspiraciones hacia los Juegos Olímpicos de 2028.

Finalmente, se otorgó un reconocimiento a Adriana Saraí López Pérez, de 12 años, quien representa a la niñez quetzalteca por su talento artístico y liderazgo a temprana edad.

Las autoridades resaltaron que estos reconocimientos buscan visibilizar el papel de la mujer en distintos sectores y promover su participación activa en la construcción de una sociedad más equitativa.