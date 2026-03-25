Recolección de basura será normal este miércoles en Quetzaltenango

Mar 24, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que el servicio de recolección de desechos sólidos se desarrollará con normalidad este miércoles 25 de marzo, luego de las irregularidades registradas en las últimas horas.

Según el comunicado, las complicaciones recientes se debieron a los bloqueos en el ingreso al Valle de Palajunoj, lo que dificultó la descarga de los camiones recolectores.

Las autoridades municipales señalaron que estos inconvenientes son ajenos a la comuna, y reiteraron que se trabaja para garantizar la continuidad del servicio y proteger la salud pública de la población.

Asimismo, hicieron un llamado a los vecinos a mantenerse informados a través de los canales oficiales, ante cualquier cambio que pudiera surgir.