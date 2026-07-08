Reciben certificación de formación técnica básica

Jul 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Un total de 25 personas recibieron, este miércoles, su certificación de formación técnica básica como parte de los cursos de 100 horas impartidos por la Escuela Taller de Quetzaltenango.

La certificación es en coordinación con el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La actividad fue en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango.

Los participantes fueron certificados en las áreas de albañilería, soldadura, carpintería, electricidad y escultura en piedra, competencias que buscan fortalecer sus conocimientos técnicos y mejorar sus posibilidades de acceder a un empleo.