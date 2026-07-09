EMAX anuncia suspensión e irregularidades en el servicio de agua potable sectores de Quetzaltenango

Jul 9, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informó que el servicio de agua potable presentará suspensiones e irregularidades, el domingo 12 de julio, debido a trabajos de mejora en la red del ramal Xela I, ejecutados por la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ).

Según el comunicado oficial, cuatro pozos mecánicos de agua potable permanecerán fuera de servicio, de 6 a 16 horas, lo que afectará el abastecimiento en distintos sectores del municipio.

EMAX detalló que la suspensión total del servicio se registrará en toda la zona 9, el cantón Chitux, y el sector comprendido entre la 41 y la 45 avenidas, zona 8.

Asimismo, se prevé que el suministro sea irregular o con baja presión en las zonas 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10, por ello, la entidad recomienda a los vecinos tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren los trabajos.

La empresa indicó que el servicio comenzará a normalizarse, de manera paulatina, a partir del lunes 13 de julio de 2026.