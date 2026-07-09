Evalúan restauración de columnas de Municipalidad de Quetzaltenango para frenar su deterioro

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango avanza en la planificación de trabajos de restauración en el Palacio Municipal, con énfasis en la conservación de las columnas de piedra, cuya estructura presenta daños ocasionados por el paso del tiempo y factores ambientales.

Raúl Pérez, jefe de Servicios Generales de la comuna, informó que en los próximos días se sostendrá una reunión entre la Oficina del Centro Histórico, la Gerencia de Infraestructura Municipal y la Gerencia Financiera para definir el alcance de la intervención y la capacidad de ejecución del proyecto, antes de presentar una propuesta oficial al Concejo Municipal.

El funcionario explicó que la restauración contempla el tratamiento de las piedras que han comenzado a abrirse, con el objetivo de detener el deterioro y evitar que el daño continúe expandiéndose. Agregó que uno de los principales factores que ha afectado las columnas es el excremento de palomas, porque sus residuos penetran la piedra y aceleran su desgaste.

Pérez indicó que, aunque una sustitución total de las piedras es una posibilidad que deberá analizar la Oficina del Centro Histórico, reconoció que se trata de una alternativa compleja debido al valor patrimonial del inmueble.